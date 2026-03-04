ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα

Γιάννενα: Νεκρός φοιτητής μετά από πτώση στην Πανεπιστημιούπολη

Εντοπίστηκε έξω από το κτίριο του τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Γιάννενα: Φοιτητής βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση στην Πανεπιστημιούπολη
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Νεκρός βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης, ένας 20χρονος φοιτητής στην Πανεπιστημιούπολη στα Γιάννενα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το τραγικό συμβάν, περίπου στις 7:30 το πρωί η αστυνομία ενημερώθηκε από φύλακα, πως ένα άτομο βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του έξω από το κτίριο του τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στα Γιάννενα.

Άμεσα δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά και ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 20χρονο φοιτητή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φοιτητής φέρεται να ανέβηκε από την εξωτερική σκάλα του κτιρίου και στη συνέχεια να έπεσε στο κενό. 

Οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις ενδείξεις ωστόσο να παραπέμπουν σε αυτοχειρία.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

 
Ελλάδα

