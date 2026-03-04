ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων/Υ.Π.Α./Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α. την Δευτέρα στο Καματερό, 53χρονος ο οποίος κατείχε πλήθος βιντεοληπτικού υλικού από κρυφή κάμερα παρακολούθησης γυναικείας τουαλέτας καταστήματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, αθέμιτη αποτύπωση μη δημόσιας πράξης άλλου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων αναφορικά με άτομο που κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ο 53χρονος και συνελήφθη.

Τι εντόπισε η έρευνα στο Καματερό

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 53χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • ψηφιακές συσκευές οι οποίες περιείχαν βιντεοληπτικό υλικό από κρυφή κάμερα παρακολούθησης γυναικείας τουαλέτας καταστήματος καθώς και υλικό παιδικής πορνογραφίας,
  • όπλο-τσέπης διαμετρήματος 0,22cal,
  • 50 φυσίγγια,
  • σπρέι πιπεριού και
  • 5 κάμερες παρακολούθησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

