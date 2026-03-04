Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι πτήσεις από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που ακυρώνονται τις επόμενες ώρες

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τα αεροπορικά δρομολόγια από και προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος», με πτήσεις προς συγκεκριμένους προορισμούς να ακυρώνονται.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, συνολικά 37 πτήσεις -αφίξεις και αναχωρήσεις- που συνδέονται με χώρες της περιοχής αναμένεται να ματαιωθούν μέσα στο νέο 24ωρο.

Οι πτήσεις από και προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που ακυρώνονται

Οι ακυρώσεις αφορούν χώρες της Μέσης Ανατολής και συγκεκριμένα πρόκειται για δρομολόγια από και προς:

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ιράκ

Ιράν

Ισραήλ

Κατάρ

Κουβέιτ

Μπαχρέιν

Συρία

Ο εναέριος χώρος αρκετών από αυτές τις χώρες έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας, καθιστώντας αδύνατη την πραγματοποίηση πολλών πτήσεων.

Ακυρώσεις πτήσεων: Τα δρομολόγια που έχουν ματαιωθεί

Πτήσεις προς το Ντουμπάι, όπως και ορισμένα δρομολόγια με προορισμό το Τελ Αβίβ, έχουν ακυρωθεί. Οι ακυρώσεις προς το Τελ Αβίβ αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 9 Μαρτίου, ενώ για το Ντουμπάι ισχύουν μέχρι και αύριο.

Την ίδια ώρα, έχουν ματαιωθεί έως το Σάββατο πτήσεις προς το Άμπου Ντάμπι.

Στον κατάλογο των ακυρώσεων περιλαμβάνεται επίσης πτήση προς τη Χάιφα, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 11:25.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι ακυρώσεις δρομολογίων προς Βαγδάτη και Βηρυτό, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια προς το Ριάντ και τη Τζέντα, παρότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας παραμένει ανοικτός.

Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν ρευστές και σε αρκετές περιπτώσεις αιφνιδιαστικές, οι αεροπορικές εταιρείες καλούν τους ταξιδιώτες να ελέγχουν διαρκώς την κατάσταση των πτήσεών τους.

Δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

