Τροχαίο με μία νεκρή στην Ποσειδώνος

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή Βάρη-Βούλα- Βουλιαγμένη, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Στο σημείο έφτασαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα για τον απεγκλωβισμό της, ενώ η σορός της παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από Ε.Ι.Χ. όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το απόγευμα της Κυριακής είχε σημειωθεί άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα πάλι στην Ποσειδώνος, με θύμα έναν άνδρα.

