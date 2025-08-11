ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο με μία νεκρή στην Ποσειδώνος

Για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή Βάρη-Βούλα- Βουλιαγμένη, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Στο σημείο έφτασαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα για τον απεγκλωβισμό της, ενώ η σορός της παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το απόγευμα της Κυριακής είχε σημειωθεί άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα πάλι στην Ποσειδώνος, με θύμα έναν άνδρα.

