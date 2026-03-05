Βρέφος με μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: Βγήκε από τη ΜΕΘ - «Η ζωή νίκησε τον θάνατο»

Ευχάριστα είναι τα νέα για το πέντε μηνών βρέφος που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα και είχε μεταφερθεί εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο Ρίο από τη Ζάκυνθο.

Μετά από 11 ημέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, το παιδί τα κατάφερε με τον Ανδρέα Ηλιάδη να σχολιάζει πως «η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο».

Βρέφος με μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: «Η ζωή νίκησε τον θάνατο»

Έπειτα από ημέρες αγωνίας, το παιδί βγήκε από τη ΜΕΘ, σύμφωνα με το imerazante.gr, με τον διευθυντή της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, κ. Ηλιάδη, να δημοσιεύει μία φωτογραφία στα social media σημειώνοντας πως η σημερινή είναι «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας».

«Αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος», αναφέρει ο κ. Ηλιάδης και ευχήθηκε στον «ήρωα» να έχει «από εδώ και πέρα μόνο χαρές».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ανδρέα Ηλιάδη:

«Μια όμορφη μέρα για την εντατική μας. Μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο… μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΎ. Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος. Ευχόμαστε στον μικρό μας ήρωα από το νησί της Ζακύνθου από δω και πέρα μόνο χαρές».