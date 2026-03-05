Καιρός - Ζιακόπουλος: Νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει ξανά στη χώρα, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί στην πρόγνωσή του για τον καιρό ο γνωστός μετεωρολόγος, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό κινείται από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς νοτιοανατολικά, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες στη χώρα τις επόμενες ώρες.

Σήμερα, αναμένονται τα παραπάνω φαινόμενα μεταξύ άλλων σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Φθιώτιδα, βόρεια Εύβοια, ενώ αύριο η κατάσταση θα είναι σχετικά ήρεμη.

Το Σαββατοκύριακο όμως, αναμένονται πιο έντονοι βόρειοι άνεμοι, αλλά και πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό

«Βαρομετρικό χαμηλό στα ΒΔ Βαλκάνια κινείται νοτιοανατολικά και τις απογευματινές - βραδινές ώρες του νέου εικοσιτετραώρου (Πέμπτης) θα προκαλέσει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Β. Εύβοια, το Β. Αιγαίο και πιθανώς στα ορεινά της Ηπείρου.

Κατά τα άλλα, το πρωί θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στα επίπεδα των τελευταίων ημερών.

Την Παρασκευή (6/3), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών μικρής διάρκειας στην Α. Θεσσαλία και την Α. Στερεά-Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ 3 με 5 και από το βράδυ στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Το Σαββατοκύριακο (7-8/3), τα νέα στοιχεία στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η ενίσχυση των ΒΑ στα 7 μποφόρ (Αιγαίο) και η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Κατά τα άλλα, βροχές -κατά κανόνα ασθενείς- θα σημειωθούν το Σάββατο στη Μακεδονία, την κεντρική Ελλάδα (Θεσσαλία, Α. Στερεά - Εύβοια) και πιθανώς στη Β. Κρήτη», αναφέρει χαρακτηριστικά στον προσωπικό του ιστότοπο ο γνωστός μετεωρολόγος.