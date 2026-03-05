Μέγαρα: Προσήχθη 23χρονος για κατασκοπεία στην αεροπορική βάση της Πάχης

Ένα νέο περιστατικό προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές σήμερα το μεσημέρι όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα έξω από την αεροπορική βάση των Μεγάρων.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, ένας πολίτης κάλεσε στο «100» και ανέφερε ότι ένας άνδρας βιντεοσκοπούσε έξω από την στρατιωτική βάση στην Πάχη Μεγάρων.

Επί τόπου έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή του στο ΤΔΕΕ Μεγάρων.

Μέγαρα: Ποιος είναι ο 23χρονος που προσήχθη

Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για έναν 23χρονο Ιρακινό, ο οποίος παρακολουθεί μαθήματα σε ιδιωτική σχολή πιλότων στο αεροδρόμιο των Μεγάρων.

Κατά πληροφορίες, δεν προκύπτει κάτι επιβαρυντικό, καθώς το υλικό που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνό του δείχνει πολιτικά αεροσκάφη και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο εν πτήσει.

Για την ώρα κρατείται για εξακρίβωση στοιχείων στο ΤΔΕΕ Μεγάρων και εφόσον δεν προκύψει κάτι παράνομο, θα αφεθεί ελεύθερος.

