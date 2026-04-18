Τροχαίο με παράσυρση 16χρονης στη Λιοσίων: Νοσηλεύεται στην Εντατική

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση και εγκατάλειψη ενός 16χρονου παιδιού σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Λιοσίων πιο συγκεκριμένα.

Πληροφορίες του Mega αναφέρουν πως το 16χρονο κορίτσι νοσηλεύεται διασωληνωμένο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο «ΚΑΤ», όπου μεταφέρθηκε μετά την παράσυρσή του στη Λιοσίων.

Η κατάστασή της κρίνεται ως κρίσιμη, την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τον οδηγό της μοτοσικλέτας που παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη στο κέντρο της Αθήνας.

Ως προς τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος στη Λιοσίων, αναφορές του τηλεοπτικού σταθμού διευκρινίζουν πως η 16χρονη επιχείρησε να περάσει τον δρόμο, όταν διερχόμενη μηχανή τη χτύπησε, την παρέσυρε και την εγκατέλειψε στο σημείο.

Κάτοικοι και καταστηματάρχες κάλεσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου -και- νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.