Ελλάδα

Παξοί: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε μηχανή – Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος

Η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Ένα αγόρι 15 ετών κατέληξε στους Παξούς, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε την Κυριακή του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ανήλικος οδηγούσε μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαινε ακόμη ένας νεαρός, επίσης ανήλικος. Πρόκειται για έναν 17χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 24χρονη γυναίκα, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της σύγκρουσης, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του νησιού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ 

