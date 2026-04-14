Μυτιλήνη: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με απορριμματοφόρο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα στη Μυτιλήνη, κοντά στο γήπεδο, όταν δίκυκλο που κινούνταν με υψηλή ταχύτητα προσέκρουσε στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου του δήμου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο αναβάτης της μηχανής.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, το απορριμματοφόρο πραγματοποιούσε αποκομιδή απορριμμάτων στην περιοχή. Το όχημα τέθηκε προσωρινά εκτός κυκλοφορίας προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης, ενώ ο οδηγός συνελήφθη για να αφεθεί στη συνέχεια ελεύθερος με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ