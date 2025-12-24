ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο με παράσυρση στη Λάρισα - Στο νοσοκομείο 5χρονο παιδί

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση 5χρονου παιδιού έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης (24/12) στην οδό Φαρσάλων, στο ύψος του στρατοπέδου Μπουγά, στη Λάρισα.

Το αυτοκίνητο στη Λάρισα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χτύπησε τον ανήλικο, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το παιδί διακομίσθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός, με αποτέλεσμα να εξετάζεται για προληπτικούς λόγους.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr

