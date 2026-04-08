Τι είναι το «6-7» με το οποίο ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε απαγόρευση στα social για ανήλικους κάτω των 15 ετών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στο TikTok βίντεο, ανακοινώνοντας με «6-7» την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Όπως ανέφερε: «Six-Seven... Τώρα που έχω την προσοχή σας, παιδιά γειά σας. Αυτό το βίντεο δεν θα είναι ούτε #top ούτε #viral, υπάρχει όμως σοβαρός λόγος που θέλω να σας πω κάτι από εδώ. Θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά. Τα τελευταία χρόνια μιλάω με πολλούς γονείς και όλοι μου λένε περίπου το ίδιο πράγμα: Ότι το παιδί τους δεν κοιμάται καλά, αγχώνεται εύκολα, είναι συνεχώς στο κινητό. Μιλάω όμως με πολλές και με πολλούς από εσάς! Πολλά παιδιά μου λένε ότι κουράζονται από τη σύγκριση, από τα σχόλια, από την πίεση να είναι συνέχεια εκεί.

Η επιστήμη είναι σαφής: Όταν ένα παιδί περνά ώρες μπροστά στην οθόνη το μυαλό δεν ξεκουράζεται. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο, αλλά απαραίτητο. Να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027. Η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία. Και είμαι σίγουρος όμως, ότι δεν θα είναι και η τελευταία. Στόχος μας είναι να πιέσουμε και την ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα είμαι σίγουρος ότι πολλοί μικρότεροι θα θυμώσετε μαζί μου.

Αν ήμουν στην ηλικία σας ίσως το ίδιο θα ένιωθα κι εγώ. Αλλά ο ρόλος μας και ο δικός μου, δεν είναι να είμαστε πάντα ευχάριστοι. Αλλά κι ακόμα αν σήμερα διαφωνείτε, θέλω απλά να το σκεφτείτε και να το συζητήσετε με τις φίλες σας και τους φίλους σας. Αν κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε πιο αγχωμένοι, χειρότερα, λιγότερο καλοί από αυτό που πραγματικά είμαστε, τότε ίσως αξίζει να μπει ένα φρένο. Ο στόχος μας δεν είναι να σας απομακρύνουμε από την τεχνολογία η οποία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, πηγή γνώσης, πηγή δημιουργίας.

Ο εθιστικός όμως σχεδιασμός ορισμένων εφαρμογών, το μοντέλο κέρδους που βασίζεται στη δική σας προσοχή, στον πόσο καιρό εσείς περνάτε μπροστά στην οθόνη του κινητού και στερεί και τη δική σας αθωότητα και ελευθερία, κάπου πρέπει να σταματήσει. Και θέλω να πω κάτι στους γονείς: Κανένας νόμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δικιά σας παρουσία. Η πολιτική αυτή είναι απλά ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει. Ειλικρινά πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα το δούμε όλοι ως κάτι θετικό και αυτονόητο».

Τι είναι το «6-7» με το οποίο ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε απαγόρευση στα social για ανήλικους κάτω των 15 ετών

Στα τέλη της περασμένης χρονιάς, το Dictionary.com ανακοίνωσε τη «λέξη της χρονιάς» για το 2025 και η επιλογή του ήταν το «6-7», η φράση-μυστήριο που είχε κατακλύσει το TikTok και το λεξιλόγιο των εφήβων, αφήνοντας γονείς και καθηγητές απολύτως μπερδεμένους.

Το «6-7» έγινε viral μέσα στο περασμένο καλοκαίρι, χωρίς κανείς να γνωρίζει με βεβαιότητα τι σημαίνει. Πρόκειται περισσότερο για ένα εσωτερικό αστείο που εξαπλώθηκε μέσα από βίντεο στα social media, ιδίως στο TikTok, όπου συνδυάζεται συχνά με τη χαρακτηριστική κίνηση των χεριών- ένα είδος «ζυγίσματος» στον αέρα.

Ακόμα και το ίδιο το Dictionary.com παραδέχτηκε ότι δεν είναι σίγουρο τι σημαίνει, σημειώνοντας στην ανακοίνωσή του: «Μην ανησυχείτε, όλοι προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι».

Η φράση φαίνεται να ξεκίνησε από το τραγούδι του ράπερ Skrilla, Doot Doot (6-7), που κυκλοφόρησε το 2024. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε σε βίντεο με μπασκετμπολίστες- ανάμεσά τους και ο LaMelo Ball του NBA, ύψους 1,98 (δηλαδή 6 πόδια και 7 ίντσες).

Το τελικό «άλμα» προς τη δημοσιότητα ήρθε όταν ένα αγόρι, γνωστό πλέον ως «The 6-7 Kid», φώναξε τη φράση σε viral βίντεο, ενώ δίπλα του ένας φίλος του έκανε τη χαρακτηριστική χειρονομία.

Ακόμη και ο τρόπος γραφής του διαφέρει: άλλοι το γράφουν με παύλα, άλλοι ως «6 7» ή «six seven». Το Merriam-Webster το περιγράφει ως «μια παράλογη έκφραση που χρησιμοποιείται κυρίως από εφήβους και προεφήβους».

Στο Dictionary.com, πάντως, ήταν πιο επιεικές: «Είναι άνευ νοήματος, πανταχού παρόν και παράλογο – με άλλα λόγια, έχει όλα τα χαρακτηριστικά του διαδικτυακού brainrot. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει σημαντικό για όσους το χρησιμοποιούν, γιατί λειτουργεί ως κώδικας επικοινωνίας».

