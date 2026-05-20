Έγκλημα στο Δαφνί: «Κάτω από τα όρια ασφαλείας» η λειτουργία του νοσοκομείου, λένε οι εργαζόμενοι

Η ανακοίνωση του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων ΨΝΑ μετά τον στραγγαλισμό 59χρονου από 48χρονο τρόφιμο

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, κάνει λόγο ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, μετά τον στραγγαλισμό 59χρονου ασθενή από 48χρονο τρόφιμο τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/5) στο Δαφνί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των δύο τροφίμων, που διέμεναν και στο ίδιο δωμάτιο, είχε προηγηθεί διαπληκτισμός, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι το συμβάν αναδεικνύει «τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, κάνοντας λόγο για λειτουργία "κάτω από τα όρια ασφαλείας"».

Όπως αναφέρει, «στο πρώην ΨΝΑ υπηρετούν 46 ψυχίατροι σε σύνολο 90 οργανικών θέσεων, ενώ σημαντικά είναι και τα κενά στο νοσηλευτικό προσωπικό, αφού από τις 935 οργανικές θέσεις ΠΕ, ΤΕ νοσηλευτών και ΔΕ βοηθών νοσηλευτών καλυμμένες είναι μόνο οι 489».

Προσθέτει ότι το πρώην ΨΝΑ έχει φτάσει να εφημερεύει «3 φορές σε 7 ημέρες, σε επισφαλείς συνθήκες για ασθενείς και εργαζόμενους. Μόνο για το έτος 2025 στα ΤΕΠ του πρώην ΨΝΑ, που με ευθύνη της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ παραμένει κλειστό σε μέρες που δεν εφημερεύει το Νοσοκομείο, εξετάστηκαν 4.677 ασθενείς και έγιναν 2.272 εισαγωγές, ενώ από αυτές οι 1.535 ήταν ακούσιες και οι 743 εκούσιες εισαγωγές».

Ο Σύλλογος ζητά άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

