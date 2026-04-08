Ανακοινώθηκε η απαγόρευση χρήσης των social για ανήλικους κάτω των 15 ετών

Από 1η Ιανουαρίου 2027 θα τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση χρήσης των social για ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Την ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης.

«Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανεβάζοντας σχετικό βίντεο στα social.

«Τα τελευταία χρόνια μιλάω με πολλούς γονείς και όλοι μου λένε περίπου το ίδιο πράγμα: Ότι το παιδί τους δεν κοιμάται καλά, αγχώνεται εύκολα, είναι συνεχώς στο κινητό. Μιλάω όμως με πολλές και πολλούς από εσάς. Πολλά παιδιά μου λένε ότι κουράζονται από τη σύγκριση, από τα σχόλια, από την πίεση να είναι συνέχεια εκεί», σχολίασε.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «η επιστήμη είναι σαφής: Όταν ένα παιδί περνά ώρες μπροστά στην οθόνη, το μυαλό ΔΕΝ ξεκουράζεται. Για αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών».

«Η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027».

Υπενθυμίζεται ότι στις 13:00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Βοηθά η απαγόρευση χρήσης των social για ανήλικους;

Οι απαγορεύσεις και τα ηλικιακά όρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλονται ως μέτρο προστασίας της ψυχικής υγείας των νέων με όλο και περισσότερες χώρες να σκέφτονται την απαγόρευση των social media για παιδιά και εφήβους, όπως η Αυστρία. Μπορούν, όμως, να αντιμετωπίσουν ένα τόσο σύνθετο ζήτημα; Η ψυχολόγος-παιδοψυχολόγος Αντιγόνη Γινοπούλου μίλησε τον Φεβρουάριο στη LiFO και εξήγησε τι συμβαίνει.

«Το βασικό όφελος είναι η μειωμένη έκθεση των παιδιών και των εφήβων σε ένα περιβάλλον που είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να κρατά την ανθρώπινη προσοχή με κάθε κόστος. Λιγότερη έκθεση σημαίνει λιγότερη υπερδιέγερση, λιγότερη σύγκριση και καλύτερη ποιότητα ζωής, με επιπλέον ύπνο και καλύτερη διαύγεια μυαλού. Όμως υπάρχουν και διάφοροι κίνδυνοι τους οποίους πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ήδη από την ηλικία του δημοτικού, το σχολείο ενθαρρύνει τους μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες για τις εργασίες τους στο διαδίκτυο, στις σχολικές αίθουσες υπάρχουν οι διαδραστικοί πίνακες ώστε κατά τη διάρκεια του μαθήματος να αναζητούνται πληροφορίες στο διαδίκτυο. Με το νέο μέτρο, θα πρέπει να «δαιμονοποιήσουμε επιλεκτικά» τα social media και όλα τα υπόλοιπα «καλά» που βρίσκονται στο διαδίκτυο να τα αφήσουμε» ανέφερε η κ. Γινοπούλου.

Επίσης, σύμφωνα με έρευνα, τα παιδιά που χρησιμοποιούν τα social media για περισσότερο από τρεις ώρες την ημέρα είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη και άγχος κατά την εφηβεία.Οι ειδικοί ανέφεραν ότι αυτή η επίδραση πιθανώς συνδέεται με την έλλειψη ύπνου που προκαλεί η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ, και ότι η σχέση με την κατάθλιψη είναι πιο έντονη στα κορίτσια.