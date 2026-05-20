Βρέθηκαν υπολείμματα ανθρώπινων οστών στο δάσος Στροφυλιάς

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε απομονωμένη περιοχή του δάσους της Στροφυλιάς, στη Δυτική Αχαΐα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών αντιπυρικής προστασίας εργαζόμενοι εντόπισαν υπολείμματα ανθρώπινων οστών.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν σε αυτοψία και έρευνα της περιοχής, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για την εξέταση των ευρημάτων.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο tempo24.news, τα οστά αναμένεται να μεταφερθούν για εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκουν, αλλά και οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν στο σημείο.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.