Πέθανε η συγγραφέας φαγητού Αγλαΐα Κρεμέζη

Πέθανε μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες συγγραφείς φαγητού, Αγλαΐα Κρεμέζη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αγλαΐα Κρεμέζη πέθανε από καρκίνο.

«Θα μου λείψεις πολύ. Η Αγλαΐα ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, μια υπέροχη σεφ. Ένας απλά φανταστικός άνθρωπος. Τι θρύλος ήταν. Λυπάμαι απίστευτα που έμαθα ότι έχασε τη μάχη με τον καρκίνο χθες το πρωί. Θα μου λείψουν οι συζητήσεις μας στο Συμπόσιο Γαστρονομίας ή οι μικρές μας κρυφές συζητήσεις κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών εργαστηρίων κουζίνας. Η Αγλαΐα πάντα με έκανε να γελάω, αλλά μου έδινε επίσης, τόσες πολλές συμβουλές και εξαιρετικές ιδέες. Αγλαΐα, σε ευχαριστώ που ήσουν τόσο αδιάλλακτα ο εαυτός σου με τα φλογερά κόκκινα μαλλιά σου και την αδιάφορη, άμεση στάση σου. Ο κόσμος της μαγειρικής μόλις έχασε ένα πραγματικό διαμάντι» έγραψε σε ανάρτησή της η σεφ Cordula Peters.

Ποια ήταν η συγγραφέας φαγητού Αγλαΐα Κρεμέζη

H Αγλαΐα Κρεμέζη είχε κερδίσει και το βραβείο Julia Child για το βιβλίο της «The Foods of Greece».

Ζούσε στην Τζια και είχε μιλήσει στη LiFO για τη ζωή στο νησί, τις διακοπές με μαγειρική που διοργάνωνε καθώς και για τις αναμνήσεις της από τα φαγητά της μαμάς της και όχι μόνο.

Η αγάπη της Αγλαΐας Κρεμέζη για το φαγητό ξεκίνησε όταν ήταν πολύ μικρή.

«Από δώδεκα χρονών μου άρεσε να βοηθάω τη μητέρα μου στην κουζίνα και να μαθαίνω διάφορα πράγματα. Η μαγειρική ήταν κάτι που λάτρευα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μαγειρεύεις, να κάθονται οι άνθρωποι γύρω από το τραπέζι, να τρώνε μαζί και να ευχαριστιούνται αυτό που έχεις ετοιμάσει. Για μένα αυτό είναι σαν να συμμετέχω σε θεατρική παράσταση. Μεγάλωσα στα Πατήσια, σε ένα προάστιο που εκείνη την εποχή ήταν ανθούπολη. Το σπίτι μας ήταν μέσα σε ένα μεγάλο κτήμα που ήταν ένας απέραντος ανθόκηπος – το μισό το νοίκιαζαν ανθοπώλες και φύτευαν λουλούδια. Ήταν στο τέρμα Αχαρνών, μετά τον Άγιο Ελευθέριο, σε μια περιοχή που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν τότε. Η Αχαρνών δεν ήταν στρωμένη με άσφαλτο και τον χειμώνα, με τις βροχές, οι διερχόμενοι έπεφταν συχνά στους λάκκους της και έσπαγαν τα πόδια τους» είχε πει στη LiFO.

«Όταν υπάρχει οικονομική κρίση και προσπαθείς να μαζέψεις τα έξοδα στα εστιατόρια, δεν χρειάζεται να κάνεις της Παναγιάς τα μάτια και να φτιάχνεις ελεεινά φαγητά με πακεταρισμένα υλικά, κατεψυγμένα, έτοιμες σάλτσες. Μάθε να φτιάχνεις ένα απλό φαγητό, π.χ. ρεβίθια, τα οποία είναι φθηνά, αλλά μάθε να τα κάνεις καλά» είχε αναφέρει επίσης.