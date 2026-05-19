Γενοκτονία των Ποντίων: Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήνης στο Σύνταγμα υπό έντονη βροχή

Παρά τη βροχή, πραγματοποιήθηκαν κανονικά οι εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ποντίων, με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου.

Στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι ποντιακών συλλόγων και σωματείων, ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή αποτέλεσε η επίσημη αλλαγή φρουράς από Εύζωνες που φορούσαν τη στολή του Πόντιου αντάρτη.

Ακολούθησε ομιλία του Πολιτικού διοικητή Αγίου Όρους, Στρατηγού εν αποστρατεία των Ενόπλων Δυνάμεων και επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ Αλκιβιάδη Στεφανή, επιμνημόσυνη Δέηση, καταθέσεις στεφάνων και χορός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, καθώς και πορεία προς την Τούρκικη Πρεσβεία και Επίδοση Ψηφίσματος.

Η Βουλή τίμησε, από την πλευρά της, τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων με ενός λεπτού σιγή.

Ο δήμος Αθηναίων, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, θα προχωρήσει στην ανέγερση Μνημείου Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

«Η Αθήνα τιμά την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντιοι, παρά τον διωγμό και την προσφυγιά, κράτησαν ζωντανή την ιστορία, τη γλώσσα και την παράδοσή τους. Και έγιναν κομμάτι της δύναμης και της ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας.Ως ελάχιστο χρέος μας, προχωράμε στη δημιουργία Μνημείου Γενοκτονίας, για να μην επιτρέψουμε στη λήθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια» ανέφερε ο Χ. Δούκας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.