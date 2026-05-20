Τροχαίο δυστύχημα στην Αττική Οδό: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την εμπλοκή περιπολικού

Ανακοίνωση για το τροχαίο δυστύχημα στην Αττική Οδό, εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου στην Αττική Οδό και ενεπλάκη περιπολικό που ήταν σταθμευμένο στη ΛΕΑ για την βεβαίωση τροχονομικής παράβασης σε όχημα.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, που κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες φέρεται να προσέκρουσε στο σταματημένο περιπολικό, έχασε τη ζωή του.

Τροχαίο δυστύχημα στην Αττική Οδό: Πώς συνέβη σύμφωνα με την ΕΛΑΣ

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ εξηγεί πώς συνέβη το τροχαίο.

Ειδικότερα, αναφέρει: «Σχετικά με θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα, 20-05-2026 και ώρα 15.10 στην Αττική Οδό γνωρίζεται ότι:

Περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού βρισκόταν σταθμευμένο στη ΛΕΑ πλησίον του σταθμού διοδίων Ανθούσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα για τη βεβαίωση τροχονομικής παράβασης σε οδηγό φορτηγού για μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης στάσης οι αστυνομικοί είχαν θέσει σε λειτουργία προειδοποιητικά μέσα (φάρους και αλάρμ), προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών.

Κατά την ολοκλήρωση του τροχονομικού ελέγχου και ενώ οι Αστυνομικοί είχαν εισέλθει στο περιπολικό για να αποχωρήσουν από το σημείο, δίκυκλη μοτοσυκλέτα προσέκρουσε αρχικά στο πίσω πλαϊνό αριστερό μέρος του περιπολικού, έπειτα έσπασε τον καθρέπτη της πόρτας του οδηγού και κατέληξε στο πίσω αριστερό μέρος του υπό έλεγχο φορτηγού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη της μοτοσικλέτας.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού, ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος Εισαγγελέας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ