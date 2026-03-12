Θεσσαλονίκη: Κούρεψε την ανήλικη κόρη της επειδή τη θεωρούσε άτακτη

Νέο σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Μία 33χρονη μητέρα στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Ευόσμου, συνελήφθη καθώς μετά από καβγά με τη 16χρονη κόρη της, φέρεται να της έκοψε τα μαλλιά επειδή τη θεωρούσε άτακτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα στο ίδιο 24ωρο σημειώθηκαν δύο επιθέσεις σε βάρος της 16χρονης, ένα τα ξημερώματα και ένα το μεσημέρι.

Στη δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνονται και σωματικές βλάβες που φέρεται να προκάλεσαν τόσο η μητέρα όσο και ο αδελφός της ανήλικης στην ίδια. Στη συνέχεια, η αστυνομία ενημερώθηκε από φίλη της 16χρονης, η οποία ειδοποίησε τις Αρχές για όσα συνέβαιναν.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου εξετάστηκε και τέθηκε υπό φύλαξη, ενώ η 33χρονη και ο 19χρονος οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για να δικαστούν.

Ωστόσο, η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε μέχρι να προσκομιστεί η ιατροδικαστική εξέταση και μέχρι την επόμενη δικάσιμο, οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση.

Με πληροφορίες από thestival.gr