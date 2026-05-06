Αίγινα: Παιδί 1,5 έτους πνίγηκε ενώ έτρωγε

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Αίγινα, όταν ένα παιδί 1,5 έτους πνίγηκε την ώρα που έτρωγε τσουρέκι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης, ενώ το παιδί βρισκόταν στο σπίτι του στην Αίγινα.

Τότε ξαφνικά, άρχισε να δυσκολεύεται στην αναπνοή, καθώς ένα κομμάτι από το τσουρέκι προκάλεσε απόφραξη στον αεραγωγό του.

Άμεσα οι γονείς του το μετέφεραν εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, σε κατάσταση πανικού.

Αίγινα: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το παιδί

Γιατροί και οι νοσηλευτές έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή και κατάφεραν αρχικά να το επαναφέρουν, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παρέμεινε κρίσιμη και λίγο αργότερα παρουσίασε νέα επιδείνωση.

Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στον Πειραιά και συγκεκριμένα στο Τζάνειο, όπου και συνεχίστηκαν οι προσπάθειες των γιατρών.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όμως, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.