Πάτρα: Πατέρας έδωσε όπλο στον 12χρονο γιο του και πυροβόλησε από το παράθυρο

Στη σύλληψη ενός 36χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην Πάτρα, μετά από έρευνα που έγινε για υπόθεση που αφορά όπλα και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν οι αρχές στην Πάτρα έλαβαν πληροφορίες και βίντεο μέσω της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ένας 12χρονος να πυροβολεί με όπλο από το παράθυρο του σπιτιού του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το παιδί φέρεται να βρισκόταν υπό την παρουσία και την παρότρυνση του πατέρα του την ώρα του περιστατικού, γεγονός που οδήγησε στη σχηματισμό δικογραφίας και για έκθεση ανηλίκου.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 36χρονου παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πιστόλι κρότου-λάμψης, ένα αεροβόλο όπλο, φυσίγγια, κάλυκες και αμπούλες διοξειδίου του άνθρακα.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πάτρα: Ανήλικος με πατίνι έπεσε πάνω σε 11χρονο