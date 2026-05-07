Πατέρας Αντώνιος: O εισαγγελέας ζητά την παραπομπή του σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου

Εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του πάτερ Αντώνιου, της συζύγου του και ενός στενού συνεργάτη τους σε δίκη, διαβιβάστηκε στο δικαστικό συμβούλιο, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τη διαχείριση των οικονομικών της Κιβωτού του Κόσμου.



Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, στους εμπλεκόμενους αποδίδονται βαριές κατηγορίες, όπως απιστία κατ’ εξακολούθηση με ζημία που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας, καθώς και ηθική αυτουργία, συνέργεια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.



Η εισαγγελική αρχή αναφέρει επίσης ότι από τον οικονομικό έλεγχο προέκυψε σοβαρή έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου στα οικονομικά της οργάνωσης, καθώς και προβλήματα στην καταγραφή και καταμέτρηση των χρημάτων που εισέρχονταν.

Πατέρας Αντώνιος: Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση των οικονομικών

Τα στοιχεία αυτά, όπως σημειώνεται, δημιουργούν σημαντικά ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο της πρεσβυτέρας στη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου.

Πλέον, το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει αν η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη για όλους τους εμπλεκόμενους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

