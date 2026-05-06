Πύργος: Νεκρός άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μέσα σε πορτ μπαγκάζ

Αναστάτωση επικράτησε στο Νοσοκομείο Πύργου, μετά από σοβαρό και ασυνήθιστο περιστατικό που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, άνδρας μετέβη στο νοσηλευτικό ίδρυμα με ΙΧ αυτοκίνητο και φέρεται να μετέφερε στο πορτ μπαγκάζ έναν άλλο άνδρα, τον οποίο παρέδωσε στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας που μεταφέρθηκε ήταν ήδη νεκρός, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να υποστήριξε ότι εντόπισε τον άνδρα, χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένο έξω από καφενείο στον Πύργο, και αποφάσισε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.