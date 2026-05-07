Ασπρόπυργος: Ατύχημα με πατίνι για 12χρονο - Είναι σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, όταν όχημα παρέσυρε 12χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να τραυματιστεί σοβαρά.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 12χρονος μετά το ατύχημα με πατίνι

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Θριάσιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.