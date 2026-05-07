Πέθανε η αδελφή του Νότη Σφακιανάκη, Πολυάννα.

Ο θάνατος της αδελφής του Νότη Σφακιανάκη έρχεται μόλις 6 μήνες αφότου πέθανε η σύζυγός του, Κίλι. Η Πολυάννα Σφακιανάκη ήταν μητέρα δυο κοριτσιών. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 8/5, στην Κω.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, η αδελφή του Νότη Σφακιανάκη έδινε μάχη με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα, γι’ αυτό και είχε μεταφερθεί στην Αθήνα από την Κω για τις θεραπείες της.

«Ήμασταν πολύ δεμένα αδέλφια, έτσι μας είχαν μάθει οι γονείς μας και ο παππούς με τη γιαγιά μας που μας μεγάλωσαν. Όταν ο Νότης έφυγε από την Κω και πήγε στην Αθήνα για να ψάξει την τύχη του στο τραγούδι, εγώ για έναν μήνα ήμουν άρρωστη. Ήταν μικρότερός μου και τον ντάντευα από μικρό. Μου έλειψε πάρα πολύ, ήταν πολύ άσχημη περίοδος για εμένα. Κατά καιρούς βγαίνουν πολλοί και λένε διάφορα και εκνευρίζομαι διότι είναι αναλήθειες και είναι και από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Νότη. Λένε ότι ο Νότης στο νυχτερινό κέντρο δεν αφήνει άνθρωπο να χορέψει, πράγμα που δεν ευσταθεί. Λένε ότι δεν έχει καλή σχέση με τους δικούς του, που αυτό δεν στέκει με τίποτα. Ο Νότης μας στήριζε όλους. Εύχομαι σε όλους να έχουν έναν τέτοιο γιο ή αδελφό», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή Gala.

