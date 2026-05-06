Θεσσαλονίκη: Σορός εντοπίστηκε σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ

Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσία και των αστυνομικών αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός της σορού ενός ατόμο σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ, έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στη Θεσσαλονίκη.

Οι τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ για το συμβάν στη Θεσσαλονίκη κάνουν λόγο για τη σορό ενός άνδρα, η οποία βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη στο φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ, απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το απόγευμα της Τετάρτης, όπως έγινε γνωστό, άρχισε και ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση της σορού στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: Πού καταλήγουν οι έρευνες

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, ο άνδρας φαίνεται πως έπεσε στο κενό μέσα στο φρεάτιο, το οποίο χρησιμοποιούσαν κατά καιρούς άστεγοι για να κοιμούνται τις νυχτερινές ώρες. Μέσα στον χώρο εντοπίστηκαν ακόμη και κουβέρτες.

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη και έγινε αντιληπτή λόγω της έντονης δυσοσμίας. Υπάλληλοι του σταθμού ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία και την πυροσβεστική, ενώ μέχρι στιγμής τα στοιχεία του άνδρα παραμένουν άγνωστα.