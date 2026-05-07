Κηφισιά: 85χρονη AMEA έχασε τη ζωή της όταν εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ

Μία 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το απόγευμα της Πέμπτης στην Κηφισιά, όταν εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ κατοικίας υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία ήταν άτομο με αναπηρία και χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο, βρισκόταν μόνη της όταν εγκλωβίστηκε στον ανελκυστήρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηλικιωμένη εντοπίστηκε εγκλωβισμένη ανάμεσα στον θάλαμο και την πόρτα του ανελκυστήρα.

Στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

