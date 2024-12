Συρία: Επικίνδυνη κλιμάκωση - Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν στόχους του ISIS

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση καθώς σύμφωνα με την CENTCOM, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν δεκάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων του ISIS στη Συρία.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της CENTCOM στα social media, δυνάμεις της πραγματοποίησαν δεκάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων του Ισλαμικού Κράτους στην κεντρική Συρία, χτυπώντας περισσότερους από 75 στόχους και πλήττοντας παράλληλα ηγέτες, πράκτορες και στρατόπεδα της οργάνωσης.

Τα χτυπήματα πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση πολλαπλών μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων B-52, F-15 και A-10, προκειμένου μεταξύ άλλων να διασφαλιστεί ότι ο ISIS δεν θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έκρυθμη κατάσταση μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, ώστε να ανακτήσει δυνάμεις και ανασυγκροτηθεί στην κεντρική Συρία.

Μέχρι τώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους βομβαρδισμούς, ούτε υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες άμαχοι πληθυσμού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις.

«Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν θα επιτρέψουμε στον ISIS να ανασυγκροτηθεί και να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα κατάσταση στη Συρία. Όλες οι οργανώσεις στη Συρία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα τους καταστήσουμε υπόλογους εάν συνεργαστούν ή υποστηρίξουν το ISIS με οποιονδήποτε τρόπο» ξεκαθάρισε ο δήλωσε ο στρατηγός Michael Erik Kurilla.

𝐔.𝐒. 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐬 𝐃𝐨𝐳𝐞𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐀𝐢𝐫𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐈𝐒𝐈𝐒 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐬 𝐢𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐒𝐲𝐫𝐢𝐚



U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted dozens of precision airstrikes targeting known ISIS camps and… pic.twitter.com/E7CUPuPehf