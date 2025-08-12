Νίκος Ορφανός για καρκίνο: «Το έμαθα 20 μέρες αφότου γεννήθηκε η κόρη μου»

Ο ηθοποιός Νίκος Ορφανός αναφέρθηκε, σε συνέντευξή του, στην περιπέτεια που πέρασε με τον καρκίνο αλλά και τον τρόπο που αυτή άλλαξε τη ζωή του σε συνδυασμό με τη γέννηση της κόρης του.

Ο Νίκος Ορφανός διαγνώστηκε με κρανιοφαρυγγίωμα, έναν σπάνιο όγκο στον εγκέφαλο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σε κλινική του Ανόβερου στη Γερμανία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαιρινό ραντεβού», ο Νίκος Ορφανός αποκάλυψε ότι «η κόρη μου ήταν η μεγαλύτερή μου δύναμη στο πρόβλημα που αντιμετώπισα με την υγεία μου. Το έμαθα 20 μέρες αφότου γεννήθηκε το κορίτσι μας και ήμουν τόσο ευτυχισμένος από αυτό το γεγονός, που αυτό μου έδωσε τρομερή δύναμη και αποφάσισα να το παλέψω. Και το πάλεψα».

«Πρέπει πάντα να βρίσκεις τους ανθρώπους που σε εμπνέουν. Καμιά φορά στη ζωή μπορεί να έρθει μία κρίσιμη στιγμή, που πρέπει να δώσεις μία πολύ κρίσιμη μάχη. Ποτέ δεν είσαι προετοιμασμένος από πριν για αυτό, εκείνη την ώρα χτίζεις τη δύναμη. Έτσι έκανα κι εγώ», εξήγησε ο ηθοποιός.

Επίσης, αναφερόμενος στο κύμα αγάπης που δέχτηκε από τον κόσμο όταν έγινε γνωστό το πρόβλημα της υγείας του, ο Νίκος Ορφανός εξήγησε:

«Έγινα πολύ συναισθηματικά ευάλωτος, γιατί πήρα χιλιάδες μηνύματα αγάπης, τα διάβαζα κι έκλαιγα σαν μικρό παιδί».