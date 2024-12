Συρία: Εχθροί μας Άσαντ και Ιράν - Το Ισραήλ μας βοήθησε που διέλυσε τη Χεζμπολάχ, υποστήριζε ο Αλ Τζολάνι

Για το πώς φαντάζεται στο μέλλον τις σχέσεις μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, είχε μιλήσει λίγες ημέρες πριν την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, ο ηγέτης των ανταρτών Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι.

Ο 42χρονος αλ Τζολάνι που το απόγευμα της Κυριακής γονάτισε και φίλησε το έδαφος μόλις έφτασε στη Δαμασκό, δηλώνοντας πως «είμαστε οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της Συρίας», μιλώντας στους Times of Israel μόλις δύο ημέρες πριν την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, υποστήριζε πως «την ημέρα που θα πέσει θα αντιστρέψουμε την αποσύνθεση της Συρίας και θα μετατρέψουμε το κράτος σε δημοκρατικό».

«Πρωταρχικός στόχος μας είναι να απελευθερώσουμε και να ανασυγκροτήσουμε τη χώρα μας, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι όλες οι εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες θα μπορούν να συνυπάρξουν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο αλ Τζολάνι.

Στη συνέχεια ωστόσο, αναφέρθηκε εκτενώς στο «γειτονικό» όπως ανέφερε Ισραήλ, σημειώνοντας πως «θα επιδιώξουμε πλήρη ειρήνη με το Ισραήλ και θα ζήσουμε δίπλα-δίπλα ως γείτονες».

«Από το ξέσπασμα του συριακού εμφυλίου πολέμου, δεν έχουμε κάνει ποτέ επικριτικά σχόλια κατά του Ισραήλ, σε αντίθεση με τη Χεζμπολάχ, η οποία δήλωσε ότι στόχος της είναι να απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ και τα Υψίπεδα του Γκολάν (τα οποία το Ισραήλ πήρε από τη Συρία κατά τη διάρκεια του πολέμου το 1967 και τα προσάρτησε). Η μόνη μας έγνοια είναι να απαλλαγούμε από τον Άσαντ και τις ιρανικές πολιτοφυλακές», ξεκαθάρισε ο 42χρονος εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του απέναντι στο Ισραήλ.

«Θα πω μόνο ότι είμαστε ευγνώμονες στο Ισραήλ για τα χτυπήματά του κατά της Χεζμπολάχ και ελπίζουμε ότι μετά την πτώση του Άσαντ, το Ισραήλ θα φυτέψει ένα τριαντάφυλλο στον κήπο της Συρίας και θα υποστηρίξει τον συριακό λαό, προς όφελος της περιοχής. Οι πολίτες της Συρίας είναι αυτοί που θα παραμείνουν στα σύνορα του Ισραήλ. Όχι ο Μπασάρ αλ Άσαντ και οι Ιρανοί.

»Δεν έχουμε άλλους εχθρούς εκτός από το καθεστώς Άσαντ, τη Χεζμπολάχ και το Ιράν. Αυτό που έκανε το Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο μας βοήθησε πολύ. Τώρα αναλαμβάνουμε εμείς τα υπόλοιπα», κατέληξε.

Το Ισραήλ παρακολουθεί την ταχεία ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ με ένα μείγμα ελπίδας και ανησυχίας, καθώς οι αξιωματούχοι σταθμίζουν τις συνέπειες μιας από τις σημαντικότερες στρατηγικές αλλαγές στη Μέση Ανατολή εδώ και χρόνια.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρέτισε την εκδίωξη του Άσαντ ως μια «ιστορική ημέρα» - την οποία απέδωσε στα πλήγματα που επέφερε το Ισραήλ κατά των υποστηρικτών του Άσαντ, του Ιράν και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τα οποία δημιούργησαν αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Επισκεπτόμενος μια περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Συρία, ο Νετανιάχου είπε ότι έχει δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να καταλάβει εδάφη στην ουδέτερη ζώνη, για να διασφαλίσει την ασφάλεια του Ισραήλ. «Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εχθρική δύναμη να εγκατασταθεί στα σύνορά μας», τόνισε.

