Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα καθώς η δίωξη αναβαθμίστηκε σε κακούργημα

Η υπόθεση της έκρηξης στη Βιολάντα περνά σε νέο στάδιο, καθώς ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, συνελήφθη εκ νέου μετά την επαναξιολόγηση της δικογραφίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η έκρηξη είχε στοιχίσει τη ζωή σε πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο εργοστάσιο.

Η σύλληψη έγινε το Σάββατο, λίγο πριν τις 16:00, ύστερα από στοιχεία που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Στη συνέχεια, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων Ευτυχία Μελετοπούλου προχώρησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, με τις κατηγορίες να γίνονται βαρύτερες σε σχέση με το αρχικό πλαίσιο της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Ιανουαρίου είχαν συλληφθεί ξανά, τότε με κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς και για αδικήματα που συνδέονταν με την έκρηξη και τις σωματικές βλάβες.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης βρίσκεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων και αναμένεται να οδηγηθεί στο Δικαστικό Μέγαρο για να παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Πλέον, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές ότι περίπου πέντε μήνες πριν την έκρηξη είχαν γίνει καταγγελίες για έντονη οσμή αερίου, χωρίς να προκύπτει ότι έγινε ουσιαστικός έλεγχος. Παράλληλα, ιδιώτης εμπειρογνώμονας που είχε κληθεί για αξιολόγηση φέρεται να αποχώρησε λόγω οικονομικής διαφωνίας, χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εξετάζεται επίσης η κατάσταση των εγκαταστάσεων. Υπόγειες σωληνώσεις φέρονται να μην είχαν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ενώ υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες από το 2019. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η απόσταση των δεξαμενών από τα όρια της επιχείρησης, καθώς αναφέρεται ότι βρίσκονταν στα 5,4 μέτρα αντί των 7,5 που προβλέπονται.

Στον φάκελο περιλαμβάνεται και κατάθεση 70χρονου υδραυλικού, ο οποίος εγκατέστησε τις υπόγειες σωληνώσεις. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι του ζητήθηκε να παραβεί τεχνικές προδιαγραφές κατά την τοποθέτηση.

Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή μέχρι την κατάθεση του τελικού πορίσματος για τα αίτια της έκρηξης.