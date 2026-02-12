Ένταση μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη: «Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή»

Έντονη λογομαχία εκτυλίχθηκε ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε σήμερα στο Κοινοβούλιο - όπως ανέφερε και ο ίδιος με ανάρτησή του - προκειμένου να απαντήσει στις κατηγορίες που του είχε απευθύνει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η σύγκρουση ξεκίνησε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να τοποθετείται σχετικά με την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» και τις πέντε νεκρές εργαζόμενες. Η ίδια, μεταξύ άλλων, αποκάλεσε τον υπουργό Υγείας «ελεεινό υποκείμενο» και «φερέφωνο» του Μητσοτάκη.

Λαμβάνοντας τον λόγο επί προσωπικού, ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε στην κ. Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντάς την «ό,τι πιο τοξικό, δηλητηριώδες και κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή εδώ και χρόνια» και πως «είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα».

Ακούστε την έντονη αντιπαράθεση από το 9ο λεπτό:

Επί προσωπικού στην Ζωή Κωνσταντοπούλου 12.02.2026 https://t.co/nv9thvCF38 μέσω @YouTube — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 12, 2026

«Δεν είπατε λέξη στην ομιλία σας», είπε, στην αρχή της ομιλίας της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, απευθυνόμενη στην υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, λέγοντας ότι η ευθύνη της κυβέρνησης είναι τεράστια.

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι κατά την άποψή της, «αυτό το τραγικό γεγονός, θα έπρεπε να έχει οδηγήσει, στο να μην προχωρήσετε με αυτό το νομοσχέδιο(σ.σ. εργασιακό)», γιατί, όπως εξήγησε, «είναι μεγάλη ειρωνεία και φοβερή αναλγησία την ώρα που αποκαλύπτεται ότι στις επιχειρήσεις που εσείς, η κυβέρνησή σας τις εμφανίζεται, σαν δήθεν υποδειγματικές, στις επιχειρήσεις αυτές, δεν πληρούνται οι στοιχειώδεις όροι ασφαλείας. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες εκτέθηκαν επί μήνες στον κίνδυνο θανάτου και τελικώς βρήκαν τον θάνατο και ένα μήνα νωρίτερα σχολεία επισκέπτονταν την επιχείρηση αυτή, που η κυβέρνησή σας, και μετά την έκρηξη τη διαφήμισε σαν υποδειγματική».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «η πρώτη αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες αυτές έπρεπε να ζουν, δεύτερη αλήθεια ότι αφαιρέθηκε η ζωή τους, τρίτη αλήθεια ότι εκτέθηκαν σε κίνδυνο θανάτου από εκείνους που ήταν υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τη ζωή τους, τέταρτη αλήθεια, ότι επί δύο μήνες παραπονιούνταν οι εργαζόμενοι για δυσοσμία στους χώρους εργασίας και δεν τους άκουγε κανείς, πέμπτη αλήθεια ότι όταν έγινε η έκρηξη, ο πρώτος που βγήκε να δώσει διαπιστευτήρια, ήταν ο προκάτοχος σας, αυτό το ελεεινό υποκείμενο ο Γεωργιάδης, που έχει διατελέσει και υπουργός Εργασίας…».

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απευθυνόμενη στην υπουργό εργασίας Νίκη Κεραμέως, αλλά και στους βουλευτές του ΚΚΕ, έθεσε το «το ζήτημα της δεξαμενής προπανίου στην ΛΑΡΚΟ», το οποίο όπως είπε, η ίδια το γνωρίζει «από τους εργαζομένους και απολυμένους και θυματοποιημένους της ΛΑΡΚΟ. Υπάρχει εδώ και χρόνια στις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ, εγκαταλελειμμένη δεξαμενή με τόνους προπανίου. Το έχω πει εδώ στη Βουλή αρκετές φορές, καμία απάντηση δεν πήρα». Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου «είναι άλλο ένα φοβερό περιστατικό και φοβερό γεγονός έκθεσης ανθρώπων και όλης της περιοχής σε κίνδυνο ζωής». «Θα ασχοληθείτε;», ρώτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι «η κυβέρνηση επιμένει να λοιδορεί ή να αμφισβητεί τους ανθρώπους που καταγράφουν τα δυστυχήματα και επιμελούνται και κάνουν αυτά που δεν κάνει η πολιτεία, γιατί η πολιτεία κάνει κουτοπονηριές. Καταγράφει, δεν υπολογίζει τους ανασφάλιστους, τα ναυτικά ατυχήματα και δυστυχήματα…, δεν καταγράφει τα αγροτικά, τις αγροτικές εργασίες, δεν καταγράφει μια σειρά από δυστυχήματα και ατυχήματα που είναι κατάφορα και αναντίρρητα εργατικά και εργασιακά».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «φοβερή φαυλοκρατία, παρεοκρατία και κομματοκρατία» που έχει εγκαταστήσει η κυβέρνηση, την οποία επιχειρεί όπως είπε, να «καλλωπίσει και να περιτυλίξει σαν κάποια δήθεν αριστεία».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ