Στέφανος Τσιτσιπάς: Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ πόσο σύντομος είναι ένας μήνας μέχρι που άρχισα να πληρώνω ενοίκιο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ένας αρκετά ενεργός χρήστης του Twitter, όπου και συχνά μοιράζεται τις σκέψεις του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που οι αναρτήσεις του έχουν γίνει αντικείμενο σχολιασμού. Το BBC, πριν λίγες ημέρες δε, είχε τρολάρει τον Στέφανο Τσιτσιπά για τα «φιλοσοφημένα» tweets του.

«Πυθαγόρας, Πλάτωνας, Σωκράτης… Τσιτσιπάς. Απλά ο τελευταίος σε μια μακρά σειρά Ελλήνων φιλοσόφων», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησής του το βρετανικό μέσο.

Η νέα ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά

Ο Έλληνας τενίστας, σε ανάρτησή του, σήμερα το πρωί ασχολήθηκε με το ζήτημα του ενοικίου.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ πόσο σύντομος είναι ένας μήνας μέχρι που άρχισα να πληρώνω ενοίκιο», σημείωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

I never realised how short an actual month is until I started paying rent.