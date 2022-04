Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ο μισθός είναι δωροδοκία» -Το tweet που προκάλεσε αντιδράσεις

Μία ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά έμελλε να προκαλέσει ποικίλα σχόλια στο Twitter, με τον Έλληνα τενίστα να βρίσκεται στο επίκεντρο εξαιτίας των απόψεών του.

«Ο μισθός σου είναι η δωροδοκία που σου δίνουν για να ξεχάσεις τις φιλοδοξίες σου» έγραψε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στον προσωπικό του λογαριασμό.

Your salary is the bribe they give you to forget your aspirations.