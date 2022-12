Στα γαλανόλευκα το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης - Ο Σταϊκούρας χτύπησε το καμπανάκι της λήξης

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης «ντύθηκε» στα γαλανόλευκα με αφορμή την «Ημέρα Ελλάδος-Αμερικής», σε ειδική εκδήλωση στο NYSE. Η ειδική εκδήλωση διοργανώθηκε προς τιμήν της χώρας μας σε συνεργασία με την Capital Link στην Νέα Υόρκη.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, πλαισιωμένος από άλλους εκπροσώπους της ελληνικής αποστολής και επιχειρηματικής κοινότητας, χτύπησε το καμπανάκι της λήξης των εργασιών (closing bell) του Χρηματιστηρίου NYSE.

Η ειδική αυτή τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ.

The NYSE welcomes the Greek American Issuer Day to ring The Closing Bell https://t.co/7y0jbLPbSr