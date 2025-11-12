ΕΛΛΑΔΑ
Σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος στο Γεννηματάς - Κατάπιε ολόκληρο burger χωρίς να το μασήσει

Ο 22χρονος κατάπιε ολόκληρο το burger στο πλαίσιο πρόκλησης (challenge) - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο «Γεννηματάς»

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» είναι ένας 22χρονος, ο οποίος στο πλαίσιο μίας πρόκλησης (challenge) μ' έναν φίλο του, κατάπιε ολόκληρο burger χωρίς να το μασήσει.

Η τέως πρόεδρος του ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μίλησε για το συμβάν εξηγώντας το χρονικό: «Έκαναν ένα challenge με έναν φίλο του, να φάνε ένα μπέργκερ, και το έφαγαν ολόκληρο χωρίς να το μασήσουν».

«Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στο Κορωπί για να διασκεδάσει, και αυτήν τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στην Εντατική με προβλήματα στον εγκέφαλα, στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα» περιέγραψε η Ματίνα Παγώνη για το περιστατικό με τον νεαρό.

«Όπως μας είπαν από το ιστορικό, είχαν βάλει ένα στοίχημα και κατάπιε το μπέργκερ, έφραξαν οι αεραγωγοί, δεν υπήρχε κάποιος να κάνει τη γνωστή κίνηση, για να τους αποφράξει. Έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ, έκανε ΚΑΡΠΑ, τον βοήθησαν, τον έστειλαν στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκε» συνέχισε η Ματίνα Παγώνη.

Η γιατρός κατέληξε, λέγοντας πως οι φίλοι του που ήταν παρόντες στο περιστατικό, δεν κατάφεραν να τον βοηθήσουν, γιατί δεν ήξεραν να του χορηγήσουν τις πρώτες βοήθειες.

