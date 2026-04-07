Ρόδος: Μητέρα πήρε βρέφος και έφυγε από το νοσοκομείο - Επέστρεψε σε κρίσιμη κατάσταση

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ένα βρέφος 4 μηνών, που είχε εισαχθεί με αναπνευστική δυσχέρεια, βρέθηκε ξαφνικά εκτός νοσοκομείου χωρίς να έχει λάβει εξιτήριο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία και ο Εισαγγελίας για ενδεχόμενη έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος επέστρεψε το ίδιο απόγευμα σε εμφανώς χειρότερη κατάσταση και εισήχθη εκ νέου στην Παιδιατρική Κλινική, όπου διαγνώστηκε σηπτική καταπληξία λόγω πνευμονίας. Ακολούθησε διασωλήνωση και οργανώθηκε η μεταφορά του με ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, συνοδεία του πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί σταθεροποιήθηκε και αναμένεται να βγει από την εντατική εντός δύο ημερών.

Η υπόθεση του βρέφους στη Ρόδο

Το περιστατικό συνέβη τη νύχτα της Πέμπτης 2 Απριλίου προς Παρασκευή 3 Απριλίου, όταν οι γονείς προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με το βρέφος να εμφανίζει πυρετό, μειωμένη σίτιση και αναπνευστική δυσχέρεια.

Ο εφημερεύων παιδίατρος έκρινε απαραίτητη την εισαγωγή του, ωστόσο οι γονείς το πήραν από το νοσοκομείο περίπου στις 4 π.μ. της 3ης Απριλίου, παρά τις οδηγίες των γιατρών.

Άμεσα εκλήθη η αστυνομία, η οποία μετέβη στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η οικογένεια στη Ρόδο και εντόπισε τη μητέρα, η οποία εξέφρασε παράπονα για τις συνθήκες και ισχυρίστηκε ότι είχε επικοινωνήσει με το νοσηλευτικό προσωπικό πριν την αποχώρηση.

Η γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο της διαδικασίας, όμως στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή Εισαγγελέως, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από Dimokratiki