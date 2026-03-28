Πάτρα: Συνελήφθη η μητέρα του βρέφους με τα εγκαύματα - Τι θα δείξει η ιατροδικαστική

Φως στα αίτια που το 10 μηνών βρέφος που μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο στην Πάτρα, αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι καλή, ωστόσο το πόρισμα της ιατροδικαστικής αναμένεται να αποσαφηνίσει αν το βρέφος υπέστη κακοποίηση.

Η εξέταση αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα (28/3) ενώ τα αποτελέσματα θα παραλάβει η εισαγγελία Πατρών που θα κινήσει τις σχετικές διαδικασίες εφόσον διαπιστωθεί ότι το 10 μηνών βρέφος κακοποιήθηκε.

Πάτρα: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση με το βρέφος

Το περιστατικό με το βρέφος ήρθε στη δημοσιότητα στις 10 Μαρτίου όταν μεταφέρθηκε για άλλο πρόβλημα υγείας στο νοσοκομείο του Πύργου, από τη 18χρονη μητέρα του.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί είχε μώλωπες και εγκαύματα. Όταν οι γιατροί ενημέρωσαν τη μητέρα, τότε πήρε το παιδί και έφυγε.

Οι γιατροί ενημέρωσαν την Αστυνομία η οποία συνέλαβε τη μητέρα ενώ το 10μηνο βρέφος μεταφέρθηκε εκ νέου στο νοσοκομείο του Πύργου.

Παρέμεινε για νοσηλεία 10 ημέρες και από το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (26/3) νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews