Ρόδος: Διασωληνωμένο 3χρονο που βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου

Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένο νοσηλεύεται από σήμερα το πρωί (14/10) ένα 3χρονο παιδί στη Ρόδο, το οποίο βρέθηκε στον πάτο της πισίνας ενός ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα νερού.

Το παιδί, βρετανικής καταγωγής, στη Ρόδο διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της πόλης, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις βρισκόταν στον πάτο της πισίνας για αρκετή ώρα.

Ο αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Μιχάλης Σοκορέλος, μίλησε στη «Δημοκρατική» της Ρόδου σχετικά με το παιδί: «Στην εξέταση που θα γίνει θα διαπιστωθεί αν το παιδί έχει εγκεφαλικό οίδημα και από τη διάγνωση θα εξαρτηθεί αν θα μεταφερθεί με επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα».

Ρόδος: Τού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο, όταν εντοπίσθηκε το παιδί, βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας γιατρός-επειγοντολόγος Βρετανικής καταγωγής, ο οποίος τού παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα το συνόδευσε και με το ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

«Το παιδί προφανώς έμεινε για πολύ ώρα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά… Διακομίστηκε περίπου στις 12.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο, είναι πολύ βαρύ το περιστατικό και θα δούμε αν θα γίνει η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα» όπως είπε ο Διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Με πληροφορίες από τη Δημοκρατική