Τραγωδία στη Σαντορίνη σημειώθηκε χθες, Σάββατο (11/10), καθώς ένα αγόρι 5 ετών, που έκανε διακοπές με τους γονείς του στο νησί, πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου.

Η Αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη του 38χρονου διευθυντή του ξενοδοχείου και του 37χρονου υπευθύνου της πισίνας και πιστοποιημένου ναυαγοσώστη, που την ώρα του τραγικού περιστατικού βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του ξενοδοχείου.

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Επίσης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Πνιγμός 5χρονου στη Σαντορίνη: Πώς συνέβη η τραγωδία στην πισίνα

Το παιδί ανήκε σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία και όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία οι γονείς του βρίσκονταν στην πισίνα μαζί του, χωρίς όμως να αντιληφθούν τι συνέβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο πατέρας του παιδιού έκανε μια βουτιά μέσα στην πισίνα και όταν βγήκε έψαχνε τον γιο του αλλά δεν τον έβρισκε.

Μετά από λίγο ώρα, ένας λουόμενος εντόπισε το παιδί στον πάτο της πισίνας και το έβγαλε στην επιφάνεια.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν από γιατρό, που ήταν στο σημείο, και του πληρώματος του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ τελικά το παιδί δεν τα κατάφερε.

«Εκείνο το οποίο έμαθα, ήταν παρόντες οι γονείς στη πισίνα, διέλαυσε της προσοχής τους, ξέφυγε από την προσοχή τους και συνέβη το μοιραίο γεγονός. Υπήρχε απινιδωτής στο ξενοδοχείο, έγινε χρήση, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διακομίσθη στο Νοσοκομείο Θήρας παρά το γεγονός φαινόταν οτι τα πράγματα ήταν δύσκολα, συνέχισαν την προσπάθεια αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή», σημείωσε μιλώντας στο ΕΡΤnews, o δήμαρχος Σαντορίνης Νίκος Ζώρζος.

«Αρχικά είναι μια ανείπωτη θλίψη και τραγωδία για όλους μας. Υπήρχαν εκεί πέρα και ναυαγοσώστης και προσωπικό του ξενοδοχείου. Ήταν εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα ακόμη και με απινιδωτή που είναι κάτι πραγματικά που δεν είναι σύνηθες να βρίσκεται στα ξενοδοχείο. Έγιναν κάποιες προσπάθειες για την ανάνηψη του παιδιού που δεν απέδωσαν θετικά», ανέφερε ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων, Αντώνης Παγώνης.