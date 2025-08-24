Πνιγμός 4χρονης στους Παξούς: «Προσπαθούσαμε επί 45 λεπτά να τη σώσουμε» λέει γιατρός

«Προσπαθούσαμε επί 45 λεπτά να τη σώσουμε» λέει ο γιατρός που έσπευσε στο σημείο όπου πνίγηκε η 4χρονη στους Παξούς.

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στους Παξούς, μετά τον τραγικό θάνατο της 4χρονης, η οποία το απόγευμα της Παρασκευής εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα βίλας στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως ο εισαγγελέας, άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη μητέρα, τον πατέρα και τον παππού της ανήλικης, οι οποίοι βρίσκονταν στο σπίτι όταν εκείνη εξαφανίστηκε.

Την ίδια ώρα, ο γιατρός του Κέντρου Υγείας στους Παξούς, μιλώντας στο Mega περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν έφτασε στο σημείο αλλά και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επαναφέρουν την 4χρονη.

«Μου τηλεφώνησε ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, ‘’γιατρέ έχουμε ένα παιδί, μάλλον είναι πνιγμός’’. Πήραμε το ασθενοφόρο, πήγαμε εκεί, είχαν ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ, οι αστυνομικοί, πάλευαν εκεί», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως επί 45 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν την 4χρονη.

«Συνεχίσαμε εμείς με το οξυγόνο, πιο εξειδικευμένα, κάναμε περίπου τρία τέταρτα, δεν έπαιρνε το παιδί. Ο κύριος που το βρήκε, όπως μας το περιγράφει, ήταν ήδη πνιγμένο. Είχαν διασταλεί οι κόρες, σημαίνει εγκεφαλικός θάνατος. Οι γονείς δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι το παιδί χάθηκε, νόμιζαν ότι απλά κάτι έπαθε», κατέληξε.