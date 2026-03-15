ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιράν: «Θα κυνηγήσουμε και θα σκοτώσουμε τον Νετανιάχου» ορκίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης

Κλιμακώνουν τη ρητορική τους τη 16η ημέρα του πολέμου - «Εγκληματίας», «δολοφόνος παιδιών» και «σιωνιστής πρωθυπουργός»

Φωτ. αρχείου / EPA
0

Οι Φρουροί της Επανάστασης, κλιμακώνουν επικίνδυνα τη ρητορική τους, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα σε Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.

Μέσω του ιστοτόπου Sepah News, η ιρανική παραστρατιωτική δύναμη ορκίστηκε ότι θα «κυνηγήσει και θα σκοτώσει» τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, τον χαρακτήρισε «εγκληματία», «δολοφόνο παιδιών» και «σιωνιστή πρωθυπουργό», δηλώνοντας ότι «όσο βρίσκεται στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε».

Ισραήλ - Ιράν: Συνεχείς πυραυλικές αναχαιτίσεις και στρατιωτική ένταση 

Την ίδια ώρα, το βράδυ στο Ισραήλ ήταν γεμάτο από συνεχείς αναχαιτίσεις βαλλιστικών πυραύλων, με τρεις ειδοποιήσεις για απειλή και πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος αεράμυνας.

Παρότι στο κέντρο του Τελ Αβίβ δεν ήχησαν σειρήνες, στα περίχωρα ακούγονταν ισχυροί κρότοι από τις αναχαιτίσεις, με τους πολίτες να ενημερώνονται 3-4 λεπτά πριν από τις σειρήνες, ώστε να προλάβουν να μεταβούν στα καταφύγια.

Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ότι το Ιράν διαθέτει σημαντικό αριθμό βαλλιστικών πυραύλων, αρχικά περίπου 8.000, από τους οποίους μεγάλο μέρος είχε καταστραφεί σε προηγούμενους πολέμους.

Πριν τις τρέχουσες επιχειρήσεις, εκτιμάται ότι παρέμεναν 2.000 πύραυλοι, με τους Ισραηλινούς να αναφέρουν ότι έχουν ήδη καταστραφεί περισσότεροι από τους μισούς, χωρίς να αποκλείονται καλά κρυμμένα αποθέματα.

Μέσα σε 16 ημέρες, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει περίπου 4.700 πλήγματα κατά βαλλιστικών πυραύλων, επιδιώκοντας όχι μόνο τη στρατιωτική εξουδετέρωση της Τεχεράνης, αλλά και την αποδυνάμωση της πολιτικής και θεοκρατικής ηγεσίας.

Ωστόσο, παρά τις συνεχείς επιθέσεις, η Τεχεράνη επιμένει να απαντά, δείχνοντας ότι διατηρεί επιχειρησιακή ικανότητα.

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
 
 