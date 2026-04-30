Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ: Στον ανακριτή ο 89χρονος - Γιατί μπορεί να μην μπει στη φυλακή

Ο 89χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών επί της Λουκάρεως, τραυματίζοντας πέντε άτομα, θα απολογηθεί ενώπιον ανακριτή.

Σε βάρος του ηλικιωμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμεληματικές πράξεις.

Ποιες είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει, αλλά και πώς -σύμφωνα με δικηγόρο που μίλησε στο ΕΡΤNews- ενδέχεται να αποφύγει την έκτιση της ποινής εντός φυλακής;

«Το μόνο βέβαιο είναι ότι έχει τελέσει, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Ο ίδιος βέβαια λέει, ότι δεν ήθελε να σκοτώσει», είπε η Ρόη Παυλέα στο ΕΡΤNews και υπενθύμισε ότι ο 89χρονος είχε φέρει μαζί του καραμπίνα, την οποία είχε μετατρέψει σε κοντόκαννη, «φαίνεται να είχε μια πλήρως οργανωμένη σκέψη, είχε σκεφτεί τι θα κάνει και πώς» από τις επιθέσεις έως και τη διαφυγή του.

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ: Ο 89χρονος δεν θέλει να αντιμετωπιστεί ως ψυχικά ασθενής

«Κατά τη νομική μου άποψη έχει τελέσει απόπειρα ανθρωποκτονίας. Φυσικά, ο δικηγόρος του θα ζητήσει να μετατραπεί σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά αυτό είναι θέμα των δικαστηρίων», σχολίασε.

Ο 89χρονος φαίνεται ότι δεν θέλει να αντιμετωπιστεί ως ψυχικά ασθενής.

«Η αλήθεια είναι ότι ο Ποινικός μας Κώδικας δεν προβλέπει ότι απαλλάσσεται κάποιος λόγω ηλικίας, δεν υπάρχει αυτή η απαλλαγή. Αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι η μεταχείριση, δηλαδή μπορεί να μην πάει σε φυλακή, να μην εκτίσει την ποινή του σε φυλακή, αλλά να την εκτίσει κατ’ οίκον με το λεγόμενο βραχιολάκι. Οι αρμόδιοι γιατροί θα κρίνουν αν πάσχει από κάποια ψυχιατρική ασθένεια· ό,τι και να λέει ο ίδιος δεν λαμβάνεται υπόψη, θα εξεταστεί. Και αν κριθεί ότι έχει ψυχιατρικό πρόβλημα, τότε ενδεχομένως να εκτίσει την ποινή του σε κάποια ψυχιατρική κλινική με θεραπευτικά μέτρα. Βέβαια, να τονίσουμε ότι μέχρι τώρα φάνηκε ότι έχει πολύ δομημένη σκέψη».

Η ποινή που προβλέπεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση είναι ισόβια κάθειρξη, σύμφωνα με τη δικηγόρο, η οποία σχολίασε ότι ο ίδιος είπε πως προτιμά να εκτίσει την ποινή του στη φυλακή παρά στο γηροκομείο. «Βέβαια, δεν είναι στο χέρι του».

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews



