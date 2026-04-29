Πυροβολισμοί στο Ειρηνοδικείο: Εξιτήριο για τέσσερις τραυματίες - Το σχέδιο του 89χρονου

Εξιτήριο έλαβαν σήμερα, Τετάρτη (29/4), οι τέσσερις γυναίκες, εργαζόμενες στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως, μετά το περιστατικό πυροβολισμών με δράστη τον 89χρονο.

Οι εργαζόμενες είχαν τραυματιστεί από τα σκάγια του 89χρονου κατά την επίθεσή του στο Πρωτοδικείο Αθηνών και είχαν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», απ' όπου πήραν εξιτήριο.

Σύμφωνα με τις ιατρικές πληροφορίες, η κατάστασή τους είναι σταθερή και δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω νοσηλεία τους.

Αντίθετα, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ που τραυματίστηκε στο περιστατικό παραμένει για νοσηλεία στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του ίδιου νοσοκομείου, όπου συνεχίζει να παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Πυροβολισμοί στο Ειρηνοδικείο: Το σχέδιο του 89χρονου

Υπενθυμίζεαι πως ο 89χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί, ωστόσο πήρε αναβολή και αναμένεται να δώσει εξηγήσεις αύριο το μεσημέρι.

Οι αρχές, την ίδια ώρα, από τη σχετική τους έρευνα, εκτιμούν πως ο 89χρονος είχε «οργανωμένο σχέδιο» σε ό,τι αφορά τη διπλή επίθεση στα ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Ειρηνοδικείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Αττικής ότι είχε προμηθευτεί τα δύο όπλα πριν από περίπου πέντε χρόνια από Ρομά, στην περιοχή της Καλαμάτας.

Όπως υποστήριξε, είχε προχωρήσει και σε τροποποίηση της καραμπίνας, αφαιρώντας το κοντάκι και κόβοντας την κάννη, ώστε να μπορεί να την κρύβει κάτω από την καμπαρντίνα του και να τη μεταφέρει χωρίς να κινεί υποψίες.

Επίθεση στο Ειρηνοδικείο: Τι βρέθηκε στη βαλίτσα του ηλικιωμένου

Η χρονική απόσταση από την προμήθεια των όπλων, σε συνδυασμό με τις μετατροπές που είχαν γίνει, οδηγεί τους αστυνομικούς στην εκτίμηση ότι η επίθεση δεν ήταν στιγμιαία, αλλά αποτέλεσμα μακροχρόνιου σχεδιασμού. Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε μεριμνήσει και για τη διαφυγή του στο εξωτερικό.

Στην κατοχή του εντοπίστηκε εισιτήριο για ακτοπλοϊκό δρομολόγιο με προορισμό την Ανκόνα της Ιταλίας, προγραμματισμένο για το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Επιπλέον, ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε το πρωί της επίθεσης από την οικία του στον Κεραμεικό παρέδωσε στις αρχές βαλίτσα και σακίδιο που είχε μαζί του.

Μέσα στο σακίδιο βρέθηκαν πέντε φάκελοι με συνολικά 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια Αμερικής. Στη βαλίτσα υπήρχαν ρούχα, είδη προσωπικής χρήσης, φάρμακα, ξυραφάκια, ακόμη και πιεσόμετρο, καθώς και το διαβατήριό του, στοιχεία που ενισχύουν την εκτίμηση ότι είχε προετοιμαστεί για παραμονή μεγάλης διάρκειας εκτός χώρας.

Κατά τη σύλληψή του σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, βρέθηκε πάνω του περίστροφο με έξι φυσίγγια, καθώς και επιπλέον οκτώ φυσίγγια και ένα κυνηγετικό στο φυσίγγιο. Στην κατοικία του στα Κάτω Πατήσια εντοπίστηκαν ακόμη ένα ρέπλικα όπλο και δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Σε έρευνα κοντά στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο σημείο όπου κινήθηκε μετά την επίθεση, βρέθηκαν επίσης οκτώ κυνηγετικά φυσίγγια, τα οποία εκτιμάται ότι είχε απορρίψει μετά τους πυροβολισμούς.

Ο 89χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ