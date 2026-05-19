Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ποια κατηγορία προτείνει η εισαγγελέας για τους τέσσερις αστυνομικούς

Την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που βρίσκονταν έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων τη στιγμή της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της εισηγείται η εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση της γυναικοκτονίας την 1η Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση προς το Δικαστικό Συμβούλιο της Αθήνας, στο εδώλιο καλούνται να καθίσουν ο αστυνομικός σκοπός που υπηρετούσε στο εξωτερικό φυλάκιο του τμήματος, η Αξιωματικός Υπηρεσίας, η Επόπτρια καθώς και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης.

Η κατηγορία που προτείνεται να αντιμετωπίσουν είναι αυτή της «θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διά παραλείψεως», καθώς, σύμφωνα με την εισαγγελική κρίση, δεν προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες που επέβαλλε η υπηρεσιακή τους ιδιότητα για την προστασία του θύματος.

Παράλληλα, η εισαγγελέας ζητά να παραμείνουν σε ισχύ οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους τέσσερις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους. Ο πρώην σύντροφος της Κυριακής Γρίβα, που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της, εκτίει ήδη ποινή κάθειρξης.

Την τελική απόφαση για το αν οι τέσσερις αστυνομικοί θα παραπεμφθούν σε δίκη θα λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο της Αθήνας, το οποίο θα αποφανθεί μέσω βουλεύματος για τη συνέχεια της ποινικής διαδικασίας.

Στην πρότασή της, η εισαγγελέας αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα, παρότι είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσουν ώστε να αποτρέψουν το μοιραίο αποτέλεσμα. Όπως σημειώνεται, με την παράλειψή τους κατέστησαν το θύμα εκτεθειμένο και χωρίς προστασία, γεγονός που οδήγησε τελικά στον θάνατό της.