Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 89χρονος δράστης

Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος του 89χρονου άνδρα, ο οποίος άνοιξε πυρ, την Τρίτη (28/4), με κυνηγετική καραμπίνα σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην Ειρηνοδικείο) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα.

Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, για διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία εντός δικαστικού μεγάρου, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει σειρά πλημμεληματικών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία κυνηγετικού όπλου κατ’ εξακολούθηση, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, κατοχή απαγορευμένων αντικειμένων - όπως μαχαίρια και ρέπλικα όπλου - , διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση, καθώς και απειλή τέλεσης εγκλημάτων.

Ο 89χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ποινικής διαδικασίας. Εκτιμάται ότι θα ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, πριν κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις βαριές κατηγορίες που του αποδίδονται.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, εξετάζοντας το ενδεχόμενο είτε της προφυλάκισής του είτε της επιβολής περιοριστικών όρων.

«Δεν άντεχα το άδικο»

Ο 89χρονος δράστης των πυροβολισμών, μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου και πέρασε το βράδυ, για να οδηγηθεί σήμερα στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την παραμονή του στη ΓΑΔΑ ήταν συνεργάσιμος και φέρεται να δήλωσε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει ή να τραυματίσει κανέναν.

Υποστήριξε ότι στόχος του ήταν να «ταρακουνήσει το σύστημα», επειδή, όπως είπε, θεωρούσε ότι είχε αδικηθεί σχετικά με τη σύνταξή του. «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση. Δεν άντεχα το άδικο», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς

Σημειώνεται πως από τα πυρά, τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα: ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ και τέσσερις δικαστικοί υπάλληλοι. Όλοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου με ελαφρά τραύματα, κυρίως στα κάτω άκρα, στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».