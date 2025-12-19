ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια: Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες σε επιχείρηση

Πυροβολισμοί σε επιχείρηση στα Άνω Λιόσια - Εξαφανίστηκε ο δράστης

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Πυροβολισμοί, σε επιχείρηση πώλησης οικιακών συσκευών, καταγράφηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (19/12) στα Άνω Λιόσια, στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου.

Οι πρώτες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς στα Άνω Λιόσια επισημαίνουν πως άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ σε κατάστημα πώλησης χαλιών περίπου στις 19:20 το απόγευμα με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο να εντοπίζουν 10 κάλυκες των 9 μιλιμέτρων.

Από την αυτοψία στο σημείο οι αστυνομικοί βρήκαν επτά τρύπες στην τζαμαρία και το ρόλο της επιχείρησης.

Ελλάδα

