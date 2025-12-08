Πυροβολισμοί στο Ίλιον: Νύφη κατήγγειλε τον πεθερό της για απόπειρα βιασμού

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε χθες, Κυριακή (7/12), στο Ίλιον.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Αιακού ενώ το κέντρο Άμεση Δράσης ειδοποιήθηκε από περίοικους.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί δεν βρήκαν κανέναν, παρά μόνο εντόπισαν έπειτα από έρευνες δύο κάλυκες από σφαίρες.

Ίλιον: Νύφη κατήγγειλε τον πεθερό της για απόπειρα βιασμού

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, φέρεται να είχε προηγηθεί έντονος καβγάς ανάμεσα σε δύο οικογένειες Ρομά, στον οποίο συμμετείχαν 30 άτομα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η 17χρονη νύφη της μιας οικογένειας υποστήριξε ότι ο πεθερός της, πατέρας του 18χρονου συζύγου της, επιχείρησε να τη βιάσει.

Αμέσως, ειδοποίησε την οικογένειά της, με αποτέλεσμα να φτάσουν στον καταυλισμό. Αρχικά, έγινε λεκτικός διαπληκτισμός και στη συνέχεια, έπεσαν πυροβολισμοί, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

H Aστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις, με τις κατηγορίες σε βάρος τους να είναι βαρύτατες: απόπειρα βιασμού, απόπειρες ανθρωποκτονίας, οπλοχρησία και οπλοφορία.