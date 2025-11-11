Πυροβολισμοί στην Κυψέλη: Αναβάτες μοτοσικλέτας άνοιξαν πυρ μπροστά από καφενείο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου σε περιοχή της Κυψέλης, έπειτα από πυροβολισμούς που ακούστηκαν.

Συγκεκριμένα, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην οδό Δροσοπούλου, κοντά στη συμβολή της με την Κρασσά, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ.

Οι κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν την Αστυνομία, αναφέροντας πως ακούγονται διαδοχικοί πυροβολισμοί και τα περιπολικά έφτασαν άμεσα στο σημείο, χωρίς, ωστόσο, να εντοπίσουν κάποια συμπλοκή.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί βρήκαν έξι κάλυκες στο οδόστρωμα, ενώ αρκετή ώρα αργότερα εντοπίστηκε ένας τραυματισμένος άνδρας από τη Νιγηρία, ο οποίος είχε δεχθεί σφαίρα στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος μεταφέρθηκε μόνος του στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» και εξετάζεται το ενδεχόμενο, να είναι θύμα των πυροβολισμών στην Κυψέλη.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του επεισοδίου και να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι.

Πληροφορίες της ΕΡΤ, μεταδίδουν, ότι δύο αναβάτες πέρασαν από ένα καφενείο και άνοιξαν πυρ σε βάρος των θαμώνων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Δεν είναι γνωστό εάν ο άνδρας ήταν ο στόχος των αναβατών, που πέρασαν αστραπιαία από το σημείο. Οι αστυνομικές πηγές, εκτιμούν ότι πιθανό να πρόκειται για διαμάχη διακίνησης ναρκωτικών. Αναμένεται να εξεταστεί εάν υπάρχει υλικό από κάμερες σε καταστήματα της περιοχής.