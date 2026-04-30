Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο: Προφυλακίστηκε ο 89χρονος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 89χρονος που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και στο Ειρηνοδικείο.

Ανακριτής και εισαγγελέας μετά την απολογία του αποφάσισαν να μείνει προσωρινά κρατούμενος ο ηλικιώμενος.

Τι φέρεται να υποστήριξε ο 89χρονος για τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει και για αυτό πυροβόλησε στα πόδια, ενώ ανέφερε ότι προχώρησε στις πράξεις του λόγω της αγανάκτησης που του προκάλεσε η μη έκδοση της σύνταξής του και η μειωτική συμπεριφορά που αντιμετώπισε.

Υπενθυμίζεται ότι το κατηγορητήριο, με βάση το οποίο απολογήθηκε, περιλαμβάνει τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα.

Το σχέδιο του ηλικιωμένου

Οι αρχές, από τη σχετική τους έρευνα, εκτιμούν πως ο 89χρονος είχε «οργανωμένο σχέδιο» σε ό,τι αφορά τη διπλή επίθεση στο ΕΦΚΑ και στο Ειρηνοδικείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Αττικής ότι είχε προμηθευτεί τα δύο όπλα πριν από περίπου πέντε χρόνια, στην περιοχή της Καλαμάτας.

Όπως υποστήριξε, είχε προχωρήσει και σε τροποποίηση της καραμπίνας, αφαιρώντας το κοντάκι και κόβοντας την κάννη, ώστε να μπορεί να την κρύβει κάτω από την καμπαρντίνα του και να τη μεταφέρει χωρίς να κινεί υποψίες.

Η χρονική απόσταση από την προμήθεια των όπλων, σε συνδυασμό με τις μετατροπές που είχαν γίνει, οδηγεί τους αστυνομικούς στην εκτίμηση ότι η επίθεση ενδεχομένως αποτέλεσε ένα μακροχρόνιο πλάνο. Παράλληλα, υπό εξέταση είναι το ενδεχόμενο να είχε μεριμνήσει και για τη διαφυγή του στο εξωτερικό.